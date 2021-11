Cesarini Sforza, Doc Trento Brut Aquila Reale Riserva 2011

Con quasi cinquanta anni di esperienza nella spumantistica Cesarini Sforza, oggi passata nell’orbita del colosso trentino Cavit, è stata tra le prime cantine a scommettere sul patrimonio viticolo della Regione e sul potenziale delle bollicine di montagna. Al top assoluto della sua produzione l’Aquila Reale Riserva (Chardonnay in purezza sur lie per 90 mesi). La versione 2011, il cui vino base matura per il 50% in barrique prima della lunga rifermentazione in bottiglia, profuma di frutta candita e crosta di pane con leggeri tocchi affumicati, ad anticipare uno sviluppo gustativo ricco, avvolgente e ben contrastato. Un vino raffinato e dal bellissimo e lungo finale.

Copyright © 2000/2021