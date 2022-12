Cesarini Sforza, Doc Trento Brut Aquila Reale Riserva 2012

Provengono dal vigneto di Maso Sette Fontane, in Val di Cembra, a una quota di 500 metri di altezza sotto le Dolomiti del Brenta le uve Chardonnay con cui Cesarini Sforza produce il suo metodo classico di punta. Creata soltanto nelle annate che permettono una perfetta sanità e maturazione delle bacche, la linea Aquila Reale Riserva è stata appena celebrata con una verticale dedicata agli ultimi 20 anni da parte della casa vitivinicola risalente al 1673. Mantenuta per oltre 100 mesi in affinamento sui lieviti, l’annata 2012 vendemmiata con un leggero anticipo per il caldo estivo presenta sentori fruttati in perfetta armonia con le note agrumate. Al palato si notano struttura, eleganza e verticalità.

(fp)

Copyright © 2000/2022