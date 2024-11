Cesarini Sforza, Doc Trento Extra Brut 1673 Riserva 2013

L’Extra Brut 1673 Riserva 2013, nasce in Val di Cembra da solo uve Chardonnay coltivate in vigne poste a una altitudine compresa tra i 550 e i 670 metri, maturando sui suoi lieviti per 70 mesi. Giallo dorato brillante alla vista e dal perlage ancora fitto, profuma di fiori appena appassiti, cedro candito, tè verde, erbe di campo, miele e spezie. In bocca il sorso è morbido e avvolgente dallo sviluppo continuo e dal finale lungo, dai rimandi alla frutta secca. Cesarini Sforza, fondata nel giugno del 1974 dal Conte Lamberto Cesarini Sforza e da altri imprenditori, è da fine 2019 passata al gruppo Cavit. Il nome di questa realtà ormai ben consolidata nel panorama della spumantistica trentina, si ricollega ad un antico matrimonio, celebrato nel 1673, fra Livia Teresa Cesarini e Federico Sforza di Santa Fiora da cui nacque il casato dei Cesarini Sforza. L’azienda, con sede a Trento, mette sul mercato una produzione di 1.000.000 bottiglie, ottenute dalle uve provenienti dalla Valle di Cembra, dalla Valsugana e dalla Vallagarina, con alcune delle sue Cuvée più importanti stabilmente tra le più significative prodotte a ridosso delle Dolomiti.

