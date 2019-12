Cesarini Sforza, Doc Trento Noir Nature 1673 2013

Il marchio Cesarini Sforza e la “traduzione” in bollicine del gruppo La-Vis, che, anno dopo anno, è diventato un rappresentante costantemente presente nella migliore spumantistica del Trento Doc. Tra le etichette della casa, ecco un “nature” da 100% Pinot Nero, che passa in bottiglia a contatto con i lieviti 48 mesi. La versione 2013 ha colore giallo paglierino carico con qualche riflesso dorato mentre i profumi raccolgono da subito le suggestioni della tipologia. In evidenza crosta di pane, mela renetta matura e belle sensazioni iodate, prima di una leggera nota floreale. La bocca è aromaticamente sulla stessa lunghezza d’onda, con la sapidità a fare da padrona.

Copyright © 2000/2019