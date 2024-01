Cesarini Sforza, Doc Trento Noir Nature 1673

Eleganza e complessità caratterizzano il Cesarini Sforza 1673 Noir Nature, un Metodo Classico realizzato esclusivamente con uve di Pinot Nero, coltivate nei ripidi terrazzamenti dell'alta Val di Cembra trentina, che nella versione non dosata sviluppa l’essenza più pura del Trentodoc e del Pinot Nero. Dopo l’affinamento sui suoi lieviti e la realizzazione della cuvée, il vino passa al tiraggio che segna l’inizio del percorso in bottiglia: qui, oltre alla seconda fermentazione, lo spumante riposerà sui lieviti per 48 mesi. Al naso 1673 Noir Nature offre subito sentori di frutta tipici, pepe e orzo che si evolvono in sensazioni più complesse e speziate. In bocca ha una persistenza lunga e sapida.

