Château Changyu Moser XV, Ningxia Rosso Purple Air Comes From The East 2016

Il nome del vino iconico di Château Changyu Moser XV, distribuito in Italia dal Gruppo Meregalli con altre tre etichette, la dice lunga. Purple Air Comes From The East annuncia “aria nuova che arriva da Est” e mantiene la promessa di reggere il confronto con i migliori Cabernet Sauvignon del mondo, non imitandoli, ma giocando su uno stile proprio. Château Changyu Moser XV fa parte del Gruppo Changyu, primo produttore della Cina, ed è nato da una joint venture con l’enologo Lenz Maria Moser - XV generazione dell’illustre famiglia di produttori europea-austriaca e artefice dei vini - con l’obiettivo di fare i prodotti migliori del Paese del Dragone. La Ningxia è la regione cinese più vocata alla viticoltura e i vigneti dello Château, su un altopiano a 1.100 metri di altitudine, godono di più di 3.000 ore di sole all'anno e di notevoli escursioni termiche. Purple Air Comes From The East proviene dalle uve di un clone con acini particolarmente piccoli che, grazie all’elevato rapporto buccia/polpa, consentono un 10% in più di estrazione di sostanze coloranti e aromatiche. Il colore rosso rubino scuro è fitto, al naso - intenso - fiori rossi e frutti scuri sono integrati perfettamente con i sentori di tabacco e vaniglia regalati dal legno (24 mesi di barrique nuove di cinque essenze). L’ingresso in bocca è delicato e potente al tempo stesso. Vellutato, ha un tannino di grande morbidezza, elegante e armonioso, pronto. Chiama il sorso successivo.

(Clementina Palese)

