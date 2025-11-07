Château Miraval, Brad Pitt chiede 35 milioni di dollari di danni ad Angelina Jolie

Un altro capitolo si aggiunge alla lunga scia di carte bollate e battaglie in tribunale seguita al divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie, di cui uno dei capitoli più dibattuti riguarda Château Miraval, tenuta di oltre 500 ettari nel cuore della Provenza, che i due avevano acquistato nel 2008 per 28 milioni di euro, e cornice, 6 anni dopo, del loro matrimonio. In questi giorni Brad Pitt ha citato in giudizio la Jolie, chiedendo 35 milioni di dollari di risarcimento per la vendita delle sue quote, avvenuta, nel 2021, senza il permesso dell’attore, a Tenute del Mondo, la divisione vino di Stoli Group, di proprietà dell’oligarca russo Yuri Shefler. L’accordo al momento dell’acquisto, secondo quanto sostenuto da Brad Pitt (e sempre smentito da Angelina Jolie) era che nessuno dei due avrebbe potuto vendere le proprie azioni senza il consenso dell’altro. Intesa che sarebbe stata tradita da Angelina Jolie. Adesso gli avvocati dell’attrice confermano che Pitt ha avviato un’azione legale per danni e indicano che sarà lui a dover sostenere i costi per raccogliere e presentare i documenti utili a dimostrare o confutare le sue richieste. La prossima udienza relativa alla vicenda è in programma il 17 dicembre.

E se Angelina Jolie, come riportato da magazine statunitensi, dopo il divorzio non ha messo più piede, come del resto i suoi figli, nella tenuta francese, in questi anni è andata avanti anche la battaglia legale tra Brad Pitt e il gruppo Stoli (proprietario di decine di brand, tra cui Stoli Vodka, Elit Vodka, Bayou Rum, Kentucky Owl, The Wiseman, Achaval Ferrer, Villa One e molti altri) per i diritti operativi e la gestione di Miraval.

