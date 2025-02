Chianti e Morellino di Scansano, idee di futuro tra iniziative sui territori e nel mondo

Due denominazioni in salute, quella più grande e “pop” di Toscana, e la perla della Maremma. Le voci del presidente del Consorzio del Vino Chianti, Giovanni Busi, e di quello del Morellino di Scansano, Bernardo Guicciardini Calamai, da “Chianti Lovers & Rosso Morellino”, evento in cui da anni, insieme, i due territori presentano le nuove annate, e raccontano i loro nuovi progetti al mondo, da Firenze. Come una “Chianti Week” che sarà in maggio, aperta agli appassionati, e i tanti momenti che uniscono vino ed enoturismo, a Scansano.

