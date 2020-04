Chiocchioli Altadonna, Docg Chianti Classico Gran Selezione Chioccioli 2013

Nel recente passato si è come amplificato il passaggio da consulenti a produttori in prima persona di molti enologi che, storicamente, avevano concentrato la propria attività nella cura di aziende non di proprietà. Tenimenti Chioccioli Altadonna è l’azienda di Stefano Chioccioli, noto enologo toscano da 25 anni “sulla breccia”, che conduce insieme ai figli Niccolò, Enrico e Ginevra e alla moglie Anna, nei pressi di Gaiole in Chianti. 12 ettari a vigneto coltivati a Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah da cui si ricavano Chianti Classico, Chianti Classico Riserva e Gran Selezione, un rosato, uno spumante e due rossi ad Igt. La cifra stilistica dell’azienda è di impronta moderna con fermentazioni in acciaio e barrique, affinamento in legno piccolo e ricerca della massima maturità fruttata, sostenuta da un uso non secondario del rovere. Il risultato sono vini intensi, talvolta potenti, di ineccepibile fattura e di grande impatto. Come nel caso del Chianti Classico Gran Selezione Chioccioli 2013, aromaticamente contraddistinto da un fruttato rigoglioso unito a cenni speziati e dallo sviluppo gustativo pieno e serrato.

Copyright © 2000/2020