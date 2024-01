Ciacci Piccolomini d'Aragona, Docg Brunello di Montalcino Pianrosso 2019

Il Brunello di Montalcino Pianrosso 2019 non nasconde tutta la propria generosa e solare intensità, declinata con finezza e decisa messa a fuco. I suoi profumi rimandano ad un fruttato rigoglioso, con tocchi terrosi e buona integrazione delle note boisé. In bocca predomina il tipico fraseggio tra acidità e dolcezza, che è la caratteristica fondamentale del Sangiovese di Montalcino, ad animare una progressione gustativa solida, continua e succosa. Un risultato ben radicato, è proprio il caso di dirlo, nei vigneti aziendali, che si trovano in una delle “sottozone” più vocate dell’areale (quella striscia di terra che va da Castelnuovo dell’Abate a Sant’Angelo in Colle).

(fp)

