Ciacci Piccolomini d'Aragona, Docg Brunello di Montalcino Pianrosso S. Caterina d'Oro Riserva 2015

La cantina di Lucia e Paolo Bianchini, posta a metà strada tra l’abbazia di Sant’Antimo e Castelnuovo dell’Abate in quella striscia di terra che guarda a sud-est, tra le più vocate dell’areale di Montalcino, produce vini solari ed espressivi, solidi e polposi. Ne è prova convincente il Vigna di Pianrosso Riserva 2015, austero e generoso come solo un grande vino è nella fase aurorale della sua vita. Al naso, le sensazioni evocano la sicurezza sfrontata di chi ha molto da dire, anche per il futuro. Sottobosco, balsami, spezie, fiori e cenni di grafite si susseguono, amplificandosi. Coerente il sorso dalla vibrante acidità, dai tannini fitti, irruente nel frutto e nella sapidità.

