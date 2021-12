Cibo e spreco, migliorano i comportamenti degli italiani. Ma serve ancora più educazione alimentare

A WineNews Andrea Segrè, alla guida di Waste Watcher International-Università di Bologna. “La pandemia ci ha insegnato a fare la spesa in modo più puntuale, che dovremo mantenere. Sprecare cibo vuol dire sprecare anche soldi. Produttori, distribuzione e consumatori sono tutti corresponsabili su questo fronte. Per migliorare ancora serve fare sempre più educazione alimentare. Dobbiamo far capire che il cibo ha un valore importante”.

Copyright © 2000/2021