“Cibo e vino sono fondamentali da un punto di vista culturale ed economico”

Il mondo del cibo e del vino sono fondamentali da un punto di vista culturale ed economico. La responsabilità implica innanzitutto una profonda coscienza di sé stessi. Dobbiamo comprendere ciò che siamo e ciò che vorremmo progettare. Solo così l'uomo ha esatta cognizione di sé e di ciò che lo circonda, fondamentale per ideare e costruire un futuro. Dentro cui c'è il mondo della coscienza, ma non può esserci coscienza senza conoscenza: conoscere vuol dire interagire, approfondire, stabilire una coscienza. Per il mondo del vino e dell'ospitalità si traduce nella coscienza di essere imprenditori. Chiunque lavori nei ristoranti, trattorie, bar, cantine fanno parte dello stesso mondo, è finita la parcellizzazione, ci vuole uno sguardo dall'alto sui nostri territori.

Copyright © 2000/2020