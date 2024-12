Cibo, vino e cinema, specchio della vita, racconto dei territori e occasione di marketing

“Sì, si può parlare di un filone enogastronomico nel cinema, specie in Italia. Io stessa ho scritto dell’attenzione per il cibo (con la serie di volumi “Il gusto del cinema”, ndr), che oggi è oggetto di studio perché rispecchia la vita e la società”. Così, a WineNews, la giornalista Laura Delli Colli, tra le massime esperte di cinema, presidente Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, che, dal 1946, assegna i “Nastri d’Argento”. “Da Fellini in poi il cinema racconta i territori, e oggi eventi come Venezia e Cannes sono per il vino occasioni di marketing importanti”.

