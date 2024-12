Clinica Gastronomica Arnaldo - Rubiera (RE)

Stellato fin dal 1959, il ristorante Arnaldo – Clinica Gastronomica di Rubiera, nei pressi di Reggio Emilia, è uno dei templi della gastronomica emiliana. Non certo un ristorante per gli amanti della cucina sperimentale, i suoi piatti puntano tutto sulla pura e consolidata tradizione della cucina locale. I quali celebrano il passato gastronomico a partire dai carrelli di portata: quello degli antipasti così come quello dei dolci, e gli straordinari carrelli di arrosti e bolliti, serviti con salse da manuale e con le paste fresche prodotte ogni mattina. Il tutto cucinato come tradizione comanda, senza concessioni a mode passeggere o a sterili tecnicismi. Oggi ai fornelli troviamo Roberto Botero degno erede del fondatore Arnaldo Degoli, che ai molti dottori clienti del suo locale ricordava come dalla loro clinica uscivano tutti tristi, mentre nella sua i pazienti uscivano felici, perché al posto dei carrelli delle medicine c’erano i carrelli dei bolliti. E così il nome Clinica Gastronomica è rimasto fino ad oggi.

