Clos Beauregard, Aoc Bordeaux Pomerol 2014

I vigneti di Clos Beauregard, di proprietà di Famille Helfrich - 6 ettari nel comune di Pomerol - corrono lungo la parte bassa dello Château a cui sono stati annessi fino al 1930. Hanno circa 20 anni, densità di 6.666 ceppi e quasi interamente a Merlot, protagonista di questo vino che si giova appieno delle caratteristiche pedo-climatiche, che fanno di Pomerol uno dei terroir più prestigiosi al mondo. Con 813 ettari, Pomerol è la più piccola “sottozona” di Bordeaux con solo lo 0,7% della superficie viticola della Denominazione. Altopiano che scende in terrazze successive verso la Valle dell'Isle, affluente della Dordogna, gode di clima oceanico e suoli argillosi-sabbiosi e ghiaiosi e sottosuolo caratterizzato dalla presenza di ossidi di ferro (crasse de fer). E per ottimizzarne il potenziale, dall'annata 2011, Clos Beauregard si avvale dell'esperienza enologica di Michel Rolland. “È stata un’annata difficile, ma bella; che ha dato vini sottili, ma di grande tensione”. Questo dicono gli esperti del millesimo 2014 a Pomerol, un’area che risente particolarmente dell’andamento dell’annata. E il vino - 12 mesi in botti di rovere francese, per metà nuove - annuncia la longevità protratta nel tempo delle annate fredde. Al naso prugna matura e susina si fondono con lavanda e canfora e, nel finale, compaiono grafite, un tocco selvatico e rabarbaro. Il sorso è teso con un tannino che asciuga e poi scorre.

(Clementina Palese)

