Coffele, Doc Soave Classico Ca’ Visco 2022

Ottenuto da Garganega e Trebbiano di Soave, il Ca’ Visco è affinato in acciaio. La versione 2022 profuma di frutti a polpa bianca maturi con tocchi rinfrescanti di fiori di acacia e cenni gessosi. In bocca il sorso possiede una buona accelerazione acida, che contrasta una materia matura e polposa, terminando in un finale ampio e ben profilato. Sono 25 gli ettari coltivati a biologico, oggi condotti da Alberto e Chiara Coffele, che hanno cominciato ad occuparsene nel 1994 e da cui producono 130.000 bottiglie. La cantina è stata fondata nel 1971 da Giuseppe Coffele – pioniere e personaggio di peso dell’areale bianchista del veronese - e da sua moglie Giovanna Visco, in un momento storico in cui il Soave certo non godeva dell’attuale fortuna. L’azienda, a trazione squisitamente familiare, si trova nel centro storico di Soave, mentre i vigneti si estendono in un corpo unico nell’Unità Geografica aggiuntiva di Castelcerino e sono coltivati in prevalenza a Garganega e Trebbiano di Soave, ma non mancano gli internazionali Chardonnay, Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

(fp)

