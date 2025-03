Col di Lamo, Docg Brunello di Montalcino 2020

Il Brunello di Montalcino 2020 propone aromi di frutta rossa matura, tocchi di erba medica e sottobosco, con richiami balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è succoso e compatto, con la struttura tannica ad emergere fitta anche nel suo sviluppo, chiudendosi con un finale dai ritorni balsamici. Col di Lamo è la cantina di proprietà di Giovanna Neri (figlia di Giovanni Neri e sorella di Giacomo Neri, il patron di Casanova di Neri) e della figlia Diletta. Una realtà dal taglio squisitamente familiare, che aggiunge anche il suo essere tutta al femminile: un elemento decisamente poco comune nel mondo del vino, quasi sempre declinato al maschile e che ne accresce di certo l’appeal. Il progetto enologico nasce nel 1997, partendo come “vin de garage”, per poi crescere progressivamente, trovando infine una sua fisionomia consolidata - dalla cifra stilistica sobriamente moderna - con l’entrata in funzione della nuova cantina nella seconda metà degli anni 10 del Nuovo Millennio. Siamo a Torrenieri, nell’estrema propaggine nord-est della denominazione del Brunello di Montalcino e la tenuta si estende complessivamente per 80 ettari ad un’altezza media di 300 metri sul livello del mare, comprendendo 6 ettari a Brunello di Montalcino, 1,5 a Rosso di Montalcino, e 2 ettari coltivati con altre varietà diverse dal Sangiovese, tutti a biologico, per una produzione complessiva che si aggira sulle 40.000 bottiglie annue.

(fp)

