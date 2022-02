Col d'Orcia, Docg Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva 2015

Non tradisce mai la sua coerenza stilistica il Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva 2015, che rivela i suoi tratti aromatici di erba di campo, fiori e sottobosco, con lo sviluppo gustativo a rimandare alla sapidità e ai toni affumicati. Nato nel 1982 già come “single vineyard”, il Poggio al Vento rappresenta oggi una delle espressioni più classiche del Brunello di Montalcino. Un vero e proprio simbolo, non solo per Col d’Orcia che lo produce, realtà ben consolidata con i suoi 142 ettari a vigneto in biologico per 800.000 bottiglie annue, ma anche per l’intera denominazione, con quella sua capacità di mantenersi ben leggibile e uguale a se stesso nel tempo.

