Colle Jano, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Jano 2018

Colle Jano è un progetto enologico a dir poco giovane, come giovani sono i suoi animatori i coniugi Filippo Resente e Giulia Grilli che, dopo diverse esperienze lavorative tra Olanda e Canada impegnati nella ricerca ambientale e geologica, hanno deciso di trasferirsi in questo angolo delle Marche. Siamo a Cupramontana e l’azienda, acquistata nel 2016, che conta su 3 ettari a vigneto, si estende complessivamente su 7 coltivati con ulivi, alberi da frutto, prodotti ortofrutticoli, erbe aromatiche e dove viene curato anche un allevamento di api e animali da corte. L’obbiettivo è quello di creare un’azienda pluridimensionale ma con al centro il vino. La prima annata del Verdicchio dei Castelli di Jesi di questa piccola realtà produttiva è la 2017, prodotta in sole 2000 bottiglie. Il vino nasce dalle uve di un piccolo appezzamento con età media dei ceppi di 50 anni. Il vino è affinato per sei mesi sui lieviti, risultando un prodotto stilisticamente ben piantato nella tradizione produttiva di questo areale, dai profumi varietali ben a fuoco e dallo sviluppo gustativo schietto, sapido e non privo di personalità.

