Colmello di Grotta, Doc Collio Pinot Grigio Ramato Coldigrotta 2020

Vinificato in ramato, il Pinot Grigio Coldigrotta sprigiona note di melone cantalupo, mela cotogna, ciliegia e legno di ciliegio e sentori floreali. Morbido e fresco al palato, il Pinot Grigio Coldigrotta è l’ideale per un aperitivo in riva al mare ma non solo. “Benvenuti nella botte piccola” è questo il refrain che identifica Colmello di Grotta, azienda nata nel 1965 per volontà di Luciana Bennati su una proprietà inizialmente acquisita come dimora di campagna di famiglia e oggi guidata dalla figlia Francesca Bortolotto Possati. Colmello di Grotta si presenta come una realtà “volutamente contenuta e impegnata nella continua ricerca di migliorare e perfezionare la produzione". La cantina di Farra d’Isonzo (Gorizia) può contare su quindici ettari vitati (su 21 ettari complessivi della proprietà) equamente distribuiti tra le due zone Doc, Collio e Isonzo. Le due aree, nonostante la vicinanza territoriale, presentano terreni completamente differenti, marnoso-arenari quelli nel Collio, che esaltano la complessità dei profumi e la struttura al palato e terreni calcareo-ghiaioso nell’Isonzo, che regalano eleganza alla struttura del vino. D’altro canto in questa terra di confine che è il Friuli Venezia Giulia entro pochi chilometri di distanza si alternano montagne, colline, pianura e mare, tutti elementi che lasciano una chiara impronta sui prodotti del territorio. A iniziare proprio dai vini di Colmello di Grotta.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2024