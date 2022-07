Cològnola - Tenuta Musone, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore L'Incauto 2020

La cantina si trova in località Colognola di Cingoli che, come gli appassionati del Verdicchio ben sanno, è una specie di zona di marca, un confine tra due mondi, due territori ben distinti, due stili. Siamo sul crinale delle due denominazioni di riferimento del Verdicchio, quella dei Colli di Jesi e di Matelica. Ancora sulla prima per le carte, molto meno chiara per le uve, il clima e il tipo di vino che qui si ottiene. Comunque, il Verdicchio di Jesi Classico Superiore L’Incauto 2020 ha profumi di mela e pera, con un tocco di menta ed erba officinale. Bianco dal sorso piacevolmente sapido, possiede uno sviluppo docile e un finale ben profilato dai ritorni fruttati.

(fp)

Copyright © 2000/2022