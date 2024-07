Colonnara, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Cuprese 2021

Storia di una cooperazione di successo. Non è sempre facile, ma a volte accade. Tutto inizia per mano di 19 agricoltori, a Cupramontana, nel 1959. Percorso pionieristico che oggi continua con successo, con 110 conferitori che controllano 70 ettari vitati, per una produzione complessiva di 700.000 bottiglie. Dal 2014, Colonnara è partner della “Pisaurum”, altra realtà cooperativa con 60 ettari di vigneto in provincia di Pesaro. Il Verdicchio Superiore Cuprese ha profilo aromatico sui frutti bianchi e gli agrumi con tocchi leggermente ammandorlati. In bocca il sorso è snello e di buona articolazione, dallo sviluppo sapido e dal finale ancora fruttato e ammandorlato.

(fp)

Copyright © 2000/2024