Colosi, Salina Igp Secca del Capo 2019

Ad accompagnarli nella prima infanzia non è stato il suono del carillon, ma il tintinnio delle bottiglie e il via vai della cantina sotto la finestra della loro stanza. Piantare gli alberelli di Malvasia a Salina era il gioco che amavano di più. Marianna e Pietro sono cresciuti seguendo le orme di mamma Lidia e papà Piero, consapevoli di una storia di famiglia da portare avanti inaugurata dal bisnonno paterno. Oggi i fratelli non ancora trentenni affiancano i genitori, in prima linea tra vigne e botti ciascuno assolvendo al proprio compito: Marianna come commerciale, Pietro come enologo. La coesione è ciò che ha fatto di Colosi una realtà solida nell’arcipelago. Sul trasferimento del sapere hanno basato il loro modo di fare vino. Nella fiducia affidato lo slancio verso il futuro. Secca del Capo nasce da questo impianto. E’ il ritratto fedele non solo di Salina, ma prima di tutto di una famiglia. Scommessa voluta da papà e figlio, seguita in tandem con passione. Il vino con cui Pietro debutta nel 2015, carico dell’esuberanza di un giovane appena laureato. Il cambio di rotta per dimostrare le potenzialità di quest’uva per tradizione declinata come passito. Elegante. Corredo aromatico tipicizzato ben calibrato. Vino nato sui terrazzamenti scoscesi a ridosso della battigia sui Monti Porro e Monte delle Felci. Beverino, note saline. Da gustare a tutto pasto. Salina allo spuntare dei primi raggi di sole.

(Manuela Laiacona)

