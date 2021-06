Colpaola, Doc Verdicchio di Matelica 2019

L’azienda di proprietà di Francesco Porcarelli e Stefania Peppoloni, 10 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie, si trova a 650 metri sul livello del mare e rappresenta la cantina “più alta” del comprensorio di Matelica. Inutile rimarcare la capacità dei vini dell’azienda di Braccano di esaltare le peculiarità pedoclimatiche del loro terroir. E allora ecco un Verdicchio di Matelica 2019 dai profumi a dir poco ariosi e fragranti che passano dagli agrumi ai fiori di campo fino a tocchi di pietra focaia. In bocca, ritmo e dinamica non mancano grazie ad una acidità spiccata e ad una sapidità continua, che attraversa un sorso polposo e solido.

