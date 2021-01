Con Edoardo Freddi dentro la vendita e il marketing del vino nei mercati del mondo

Occhio ai mercati: “la Cina è ripartita bene, il resto dell’Asia è in crescita costante, gli Usa ripartiranno, ma non di corsa nel 2021. L’Est Europa merita maggiore attenzione, specie sul breve termine. In prospettiva, il futuro ci porterà in Africa, con vini rossi e vini dolci”. A ognuno la sua strategia: “Un’azienda fine non deve lavorare sulle private label, ma sul posizionamento del prodotto, lavorando con edizioni limitate. Al contrario, una cooperativa deve lavorare sulle private label, Dobbiamo cucire in maniera sartoriale una strategia per ogni azienda”.

Copyright © 2000/2021