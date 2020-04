Con Marco Giuri alla scoperta del Dl liquidità: come funziona e come aiuta le imprese del vino

“Per il settore vitivinicolo è importante il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che garantisce il finanziamento richiesto alla banca. Gli step sono piuttosto semplici, anche se i tempi rischiano di rivelarsi lunghi: bisogna presentare la richiesta di finanziamento alla banca, con la garanzia dello Stato, che la verifica e, dopo il via libera del fondo, eroga il finanziamento, in tre forme diverse. Entro i 25.000 euro è garantito al 100% e non è sottoposto a valutazioni, per quelli fino agli 800.000 euro e fino ai 5 milioni di euro la garanzia è al 90%, e la banca deve valutare l’andamento economico finanziario dell’azienda”.

