Lo sappiamo, la spaccatura tra le “Famiglie dell’Amarone” e il Consorzio di Tutela della Valpolicella appare via via sempre più profonda. Ma al di là dei contrasti politici, che non ci competono assolutamente, è la zona di produzione ed i suoi vini ad apparire un po’ in confusione. L’annata appena presentata, la 2016, che, almeno sulla carta avrebbe dovuto favorire equilibrio, fragranza e bevibilità (più della 2015), non sembra invece aver colto nel segno. Sembra, altresì, tornato a troneggiare il vecchio schema fatto di gradazioni esuberanti, sostegno del residuo zuccherino non proprio secondario e abbondante ausilio del rovere. Ecco allora una continuità, che sa di immobilismo e che si scontra inevitabilmente con l’esigenza di proporre vini più “digeribili” anche per questa denominazione. E di qui la confusione. Le eccezioni sono molto rare e quasi nessuno vuole mutare assetti ormai però stereotipati, visto che il mercato risulta ancora premiante. È vero che l’appassimento, per sua natura, tende a rendere le annate un po’ tutte uguali e i cambiamenti climatici, come nel resto del Bel Paese peraltro, non aiutano, ma sembrerebbe arrivato il momento in Valpolicella di ripensare il proprio vino di punta, magari guardando al passato, troppo velocemente cancellato dalle lusinghe della “dolcezza a tutti i costi”. Il fare vino sta cambiando in tutta Italia e in tutto il mondo. I vecchi paradigmi sono soltanto apparentemente vincenti, occorre mutare prospettive e visioni, per farsi trovare preparati. Le risorse non mancano di certo nella terra dell’Amarone. E c’è bisogno di tutti. In questo senso ci auguriamo che i contrasti interni rientrino e che l’Amarone ritrovi una cifra originale e inimitabile.

