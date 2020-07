Contadi Castaldi, Docg Franciacorta Brut Brùt

Un Franciacorta dallo stile versatile, perfetto per ogni occasione, il Brùt di Contadi Castaldi, cantina nell’orbita della galassia del Gruppo Terra Moretti, che proprio a partire dalla Franciacorta ha condotto la sua espansione e ha gestito i suoi successi più importanti nello scenario enoico italiano e non solo. Uno spumante ricco di fragranza, mai scontato, che privilegia la scorrevolezza ed un linguaggio sensoriale accessibile. Al naso è fresco, invitante, con profumi di tiglio, agrumi, pesca bianca e leggeri tocchi speziati. In bocca è teso, croccante, verticale, di beva agile, vivace e ritmata, dall’impronta sapida anche sul finale di bella persistenza.

