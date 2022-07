Contadi Castaldi, Docg Franciacorta Brut Satèn 2018

Si riconferma di piacevole beva il Satèn: intenso aromaticamente con rimandi ai fiori di acacia, al limone e alla menta, la 2018 in bocca ha un sorso cremoso e sapido, dal finale ampio con lampi di dolcezza. Contadi Castaldi nasce nel 1987, affiancando Bellavista, fondata da Vittorio Moretti nel 1978. L’azienda conta su 174 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 950.000 bottiglie, ottenute anche con l’apporto delle uve provenienti da viticoltori selezionati nel territorio. Mantiene, questo brand, il suo volto giovane, scanzonato e creativo, benché Contadi Castaldi non sia più solo una promessa ma una consolidata realtà franciacortina.

