Conte Vistarino, Docg Oltrepò Pavese Pinot Nero Pas Dosé 1865 2015

Nel 1850 il Conte Augusto Giorgi di Vistarino piantò per primo il Pinot Nero in Oltrepò, nella sua grande tenuta di Rocca de’ Giorgi, importando le barbatelle direttamente dalla Francia e dando così origine alla grande tradizione spumantistica dell’Oltrepò Pavese. Tanto basta perché la famiglia Giorgi di Vistarino, oggi rappresentata dalla contessa Ottavia, si fregi orgogliosamente del titolo della “dinastia del Pinot Nero” e sia impegnata nella mission di “interpretare al meglio il nobile vitigno perseguendo la massima qualità nel rispetto del territorio e della sua vocazione”, come ci ha raccontato la contessa in occasione della manifestazione sui vini dell’Oltrepò Pavese organizzata al ristorante Beef Bazaar a Roma. 1865 Conte Vistarino Pas Dosé è lo spumante di riferimento dell’azienda in quanto ricorda proprio la data in cui Augusto Giorgi di Vistarino, assieme a Carlo Gancia, produsse il primo Champenoise di pinot nero in Italia. Questo Blanc de Noir è un metodo classico che affina 60 mesi sui propri lieviti. Nel bicchiere presenta un colore giallo paglierino dai riflessi dorati, perlage fine. Al naso si apre con un bouquet ricco e complesso, con delicate sensazioni floreali sostenute da un sottofondo gradevolmente minerale. Al palato risulta secco e agrumato, di buona armonia e struttura, con un finale intenso e sapido. E’ ideale per aperitivo ma anche a tutto pasto. Si abbina molto bene ai piatti di pesce.

(Cristina Latessa)

