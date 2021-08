Contrada Santo Spirito, Doc Etna Rosso Animardente 2018

Contrada Santo Spirito di Passopisciaro è l’ultimo tassello dell’articolato mosaico enoico della famiglia toscana Moretti (già proprietaria di Feudo Maccari). Qui sulle pendici dell’Etna, ad oggi, gli ettari coltivati a vigneto sono 12 e, per adesso, sono due le etichette prodotte, il bianco Animalucente da uve Carricante e Minnella e il rosso Animardente, da Nerello Mascalese. La versione 2018 di quest’ultimo, maturata per 14 mesi in tonneau, profuma di piccoli frutti rossi, pesca matura e grafite. In bocca, il sorso è goloso e la bevibilità è quasi inarrestabile, grazie ad una perfetta integrazione tra acidità e tannini che sostengono un frutto fragrante e polposo.

