Coppo, Docg Nizza Pomorosso 2017

La cantina con sede a Canelli, 52 ettari vitati per una produzione di 420.000 bottiglie, fondata nel 1892 da Piero Coppo, è da sempre riconosciuta come una delle realtà più significative quando si parla di Barbara d’Asti, dalla più immediata “L’Avvocata” alle più complesse “Riserva della Famiglia” e “Pomorosso”. Quest’ultima, affinata per 14 mesi in barrique, nella versione 2017 sa esprimere al contempo ricchezza espressiva e buona bevibilità. I suoi profumi presentano una base rigogliosa di frutti rossi maturi, solcata da cenni speziati e di sottobosco. In bocca, si alternano densità, morbidezza e tocchi più croccanti, a chiudersi in un finale appagante e arioso.

