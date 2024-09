Corte Aura, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Raramè Riserva 2012

Corte Aura nasce nel 2009 ad Adro, nel nord-ovest dell’areale della Franciacorta grazie a Federico Fossati e a Federica Massagrande. La cantina fa parte di quel secondo gruppo di realtà, che, seguendo il modello varato alla fine degli anni Settanta del secolo scorso da un ristretto novero di aziende, ha imposto definitivamente il successo della denominazione. Attualmente, conta su 18 ettari a vigneto, dislocati nei Comuni di Erbusco, Adro, Monticelli Brusati e Rodengo Saiano, producendo complessivamente sulle 130.000 bottiglie annue. In vigna il lavoro non prevede forzature, mentre in cantina si privilegiano interventi minimi e lunghe soste sui lieviti. Il portafoglio etichette è ricco e si muove classicamente tra le tipologie Brut, Pas Dosé, Rosè, Saten e Demi Sec, anche millesimati e gli speciali Insé Pas Dosé e Corte Aura Blau Blanc de Noir, a cui si aggiunge il Dosaggio Zero Raramè Riserva, oggetto del nostro assaggio. La versione 2012 passa 90 mesi sui lieviti e si presenta di colore giallo paglierino carico, ad introdurre un bagaglio aromatico intenso dove si susseguono rimandi agli agrumi, alla pasticceria, ma anche ai frutti bianchi, alla uva passa e a leggeri tocchi speziati e di pietra focaia. In bocca il sorso è potente e cremoso, dai lampi sapidi e dalla progressione continua e ben ritmata, che si chiude in un finale ampio e persistente dai cenni ammandorlati in chiusura.

(fp)

Copyright © 2000/2024