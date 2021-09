Corte Giacobbe, Doc Soave Roncà Monte Calvarina 2020

Dai tre ettari acquistati nel 1934 dal fondatore dell’azienda Augusto ai 40 attuali - da cui si ricavano 300.000 bottiglie di produzione complessiva, con, nel frattempo, ristrutturazione e ammodernamento della cantina - tanto tempo è passato e molte cose sono cambiate per la famiglia Dal Cero. Ormai solida realtà del Veneto enoico, interprete moderna e al tempo stesso antica della denominazione del Soave e delle sue potenzialità, non ha mai perso la passione per il proprio lavoro e per le terre generose di Roncà e Terrossa, poste alle pendici degli ex vulcani Crocetta, Duello e Calvarina, con quest’ultimo tra le sottozone più interessanti di tutto l’areale bianchista scaligero. Il Soave Roncà Monte Calvarina, solo apparentemente un vino “base” maturato soltanto in acciaio, grazie alle buone qualità del millesimo 2020, mostra un tratto olfattivo allo stesso tempo tendenzialmente fine e intenso, con bei cenni rocciosi che gli donano incisività e vivacità. In bocca è vino coerente, sapido e lungo, dal sorso piacevolmente polposo e continuo, con belle nuance di canfora e fiori di campo. Finale dritto, saporito e appuntito.

