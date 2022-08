Corte Giacobbe, Docg Soave Superiore Roncà - Monte Calvarina Runcata 2020

Affinato per 12 mesi in legno grande, il Soave Superiore Runcata 2020 profuma di fiori di ginestra, pesca e vaniglia. In bocca, l’attacco è morbido per poi disvelare una struttura solida e tendenzialmente sapida, dal finale ampio ed in crescendo. Ormai solida realtà del Veneto enoico, la famiglia Dal Cero è interprete moderna e al tempo stesso antica della denominazione del Soave e delle sue potenzialità, lavorando le terre generose di Roncà e Terrossa, poste alle pendici degli ex vulcani Crocetta, Duello e Calvarina. Oggi l’azienda conta su 40 ettari a vigneto per una produzione media di 300.000 bottiglie, il cui stile è definito e la cui fattura è sempre ineccepibile.

