Corte Sant’Alda, Docg Amarone della Valpolicella Valmezzane 2010

L’Amarone Val di Mezzane 2010, fragrante e ancora del tutto godibilissimo, alterna al naso aromi di fiori leggermente appassiti a piccoli frutti rossi, spezie a tabacco, grafite a tocchi affumicati, in un gioco di sfumature continue. In bocca, il sorso è ampio e succoso, con l’acidità a dettare il ritmo di uno sviluppo avvolge e di un finale intenso. Una vita spesa tra i vigneti a partire dal 1985 quella di Marinella Camerani, che pionieristicamente è passata prima al biologico e poi al biodinamico in un percorso virtuoso tutto all’insegna del rispetto ambientale, regalando al Veneto enoico una serie di etichette di bella e affascinante personalità e definizione. Oggi Corte Sant’Alda, con sede a Mezzane di Sotto, conta su 19 ettari per una produzione di 90.000 bottiglie e in azienda è arrivata a dare manforte anche la figlia di Marinella, Federica, con cui è partito il progetto enologico “Adalia”, una serie etichette, ricavate da 4 ettari di vigneto ad hoc, dall’impostazione stilistica più immediata della consueta produzione di Corte Sant’Alda, non rinunciando però a complessità e al carattere.

