Cos, Terre Siciliane Igt Zibibbo in Pithos 2021

COS è l'acronimo di tre amici - Giambattista Cilia, Cirino Strano e Giusto Occhipinti - che nel 1980, da giovanissimi, hanno voluto creare il loro vino in una zona della Sicilia che ha ospitato viti per oltre 3000 anni: Vittoria. Punta più meridionale dell'isola, unica Docg della regione, è una terra fertilissima in bocca all'Africa, che ricorda nei colori, nella vegetazione e nell'architettura. E nei sapori, come lo Zibibbo in Pithos 2021 (dove pithos è l'anfora, contenitore con cui a COS lavorano fin dagli esordi), una boccata di ossigeno salmastra e agrumata: mandarino, nepitella, cappero e mandorla cruda scorrono, rinfrescando come la brezza marina che trasporta la luce calda del tramonto.

(ns)

