Costa Arènte, Docg Amarone della Valpolicella Valpantena 2017

Genagricola, che fa parte del Gruppo Generali Italia Assicurazioni, concentra un’attività agricola dai numeri importanti: 8.000 ettari coltivati sul territorio nazionale e oltre 5.000 in Romania. Nel comparto viticolo Genagricola sforna all’anno mediamente oltre 4 milioni di bottiglie, prodotte da 900 ettari di vigneto con sette aziende che vinificano in Italia (con i marchi Borgo Magredo, Bricco dei Guazzi, Costa Arènte, Gregorina, Poggiobello, Solonio, Tenuta Sant’Anna, Torre Rosazza, Vineyards V8+) e una in Romania (Dorvena). Un mosaico enoico dalla dislocazione geografica molto articolata che va dal Friuli al Piemonte, dal Veneto all’Emilia Romagna, comprendendo anche il Lazio e la Romania. In Veneto, la realtà di Costa Arènte conta su 18 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 46.000 bottiglie, ed è probabilmente l’azienda che rappresenta la “boutique winery” del Gruppo, trovandosi oltre che sui declivi della Valpolicella classica anche in Valpantena, l’unica sottozona della denominazione. Qui Genagricola è arrivata nel 2015, e la produzione si concentra su un Valpolicella Superiore, un Amarone e un Ripasso, a cui si aggiungeranno un Recioto e una Corvina spumantizzata. L’Amarone Valpantena 2017 ha un profilo aromatico contraddistinto da un rigoglioso e maturo fruttato, con qualche di confettura e richiami speziati, ad introdurre un sorso continuo, solido e intenso.

