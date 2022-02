Costanti, Docg Brunello di Montalcino 2017

Il Brunello di Montalcino 2017 di Costanti possiede un impatto raffinato e territoriale, mettendo in fila aromi di piccoli frutti rossi, viola, sottobosco, china e tabacco. Austero e compatto il sorso, dagli accenti sapidi e contrastati, da cui emergono tannini fitti e di grana fine e ancora un fruttato polposo e maturo, ad introdurre un finale lungo e balsamico. Dal 1983, Andrea Costanti tiene in mano le redini dei 12 ettari a vigneto della cantina di famiglia, da cui escono 60.000 bottiglie. La cifra stilistica aziendale è dominata da un’impronta tradizionale e i vini si rivelano complessi, non immediati e non facili, esulando completamente dalla facilità delle mode enoiche.

