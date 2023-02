Costanti, Docg Brunello di Montalcino 2018

Un classico di Montalcino, che non ha timore di soppesare le annate con trasparenza tramite le sue etichette: questo è Costanti, azienda storica che sorge sul Colle al Matrichese alle porte del paese, che produce le Riserve di Brunello solo nelle annate eccezionali e che classicamente concepisce il Rosso come costola del Brunello, scelto anno per anno dalle vasche a fine fermentazione. Classico è anche il Brunello 2018: profumi di fiori rossi e ciliegia, un accenno di cioccolato amaro; compostissimo, ha un sorso asprigno, che s'imprime bene, pepato, fruttato e caldo. 10 sono gli ettari vitati di proprietà, tutti attorno alla tenuta, a parte un ettaro di Merlot a Montosoli, da cui si produce l'Ardingo.

(ns)

