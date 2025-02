Costanti, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2019

È dal 1983 che Andrea Costanti governa i 10 ettari a vigneto della cantina di famiglia, da cui escono in media 55.000 bottiglie. Un piccolo classico di Montalcino, che sorge sul Colle al Matrichese alle porte del paese e che produce le Riserva di Brunello solo nelle annate eccezionali e concepisce il Rosso come costola del Brunello. Vini dalla cifra stilistica di impronta tradizionale e dal tratto caratteristico e riconoscibile, che esula dalla facilità delle mode enoiche. Il Brunello Riserva 2019 possiede profumi austeri di sottobosco, macchia mediterranea, more, liquirizia e ferro. In bocca il sorso è mosso da una trama tannica nervosa e saporita, dal finale lungo e succoso.

(are)

Copyright © 2000/2025