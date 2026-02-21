Costi aggiuntivi, problemi di esportazione ed ostilità: il bilancio di un anno di dazi Usa

Uno degli obiettivi dichiarati dell’amministrazione Trump per giustificare i dazi sul vino era quello di sostenere i prodotti americani: ma poche aziende vinicole statunitensi sembrano averne beneficiato. Molte affermano, invece, che i dazi hanno reso il loro lavoro molto più difficile, generando confusione, incertezza e ostilità verso i prodotti americani nel mondo; in particolare, il Canada - che affronta dazi fino al 35% ed è stato ripetutamente denigrato da Trump - ha praticamente interrotto tutte le importazioni di bevande alcoliche americane. Anche molti altri Paesi hanno ridotto gli acquisti. É il bilancio, ad un anno di distanza dall’introduzione dei dazi sui vini che arrivano negli Usa (e che ieri sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema, ndr), tracciato dal giornalista Eric Asimov, wine critic e firma storica del prestigioso quotidiano “New York Times”, nell’articolo “Tariffs and American Wine: Additional Costs, Export Trouble and Hostility”.

All’inizio del suo mandato lo scorso anno, scrive Asimov, il presidente Trump ha imposto dazi su praticamente tutti i prodotti importati negli Stati Uniti. Inizialmente ha applicato una tariffa del 20% sui beni provenienti dall’Unione Europea, principale fonte dei vini importati negli Stati Uniti, prima di stabilirla al 15% in agosto, pur minacciando periodicamente di aumentarla fino al 200% per alcuni Paesi. I dazi sono arrivati in un momento fragile per i produttori di vino americani. I consumi sono diminuiti, gli avvertimenti sanitari hanno spinto molte persone a riconsiderare il rapporto con le bevande alcoliche, la crisi climatica minaccia i viticoltori e l’inflazione rende più costosa la gestione delle aziende. Grandi e piccole imprese vinicole hanno chiuso, e le uve non raccolte sono rimaste a marcire nei vigneti. L’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, che supervisiona la politica tariffaria, non ha risposto ad una richiesta di commento, scrive Eric Asimov. L’amministrazione Trump ha sottolineato che i dazi hanno aumentato le entrate per il governo. Tuttavia, nuovi dati del Bureau of Economic Analysis mostrano che il deficit commerciale statunitense per beni fisici come il vino è più alto che mai. La resistenza ai prodotti americani all’estero è stata particolarmente dolorosa per i produttori con mercati di esportazione importanti, come Kutch Wines, che produce piccole quantità di raffinati Pinot noir e Chardonnay dalla Sonoma Coast e dalle Santa Cruz Mountains. Fino al 2025, due terzi della produzione di Kutch - circa 25.000 bottiglie - veniva esportata, soprattutto in Europa. Dopo l’imposizione dei dazi, il 30% di quelle vendite è scomparso, ha dichiarato Jamie Kutch, proprietario dell’azienda. “Andavamo alla grande - ha detto - in 20 anni non avevo mai visto un calo fino al secondo mandato di Trump. Il il 30% è durissimo per un piccolo produttore”. Un altro produttore californiano, Ridge Vineyards, molto più grande di Kutch, esportava una quota significativa del proprio vino, pari al 28% delle vendite, secondo l’amministratore delegato e capo enologo John Olney. Anche quei mercati si sono ridotti. “L’export è sempre stato una parte importante della nostra attività, e ne abbiamo visto gli effetti - ha detto - la reazione è stata immediata e severa. Il Canada ha semplicemente smesso di importare. Era il nostro terzo mercato estero dopo Regno Unito e Giappone, ed è sparito”. Per Jeremy Weintraub, enologo di Adelaida e del suo piccolo marchio Site in California, i dazi hanno reso difficile pianificare il futuro a causa dell’incertezza che hanno creato. Adelaida esportava una piccola quantità di vino in Canada. “La perdita del Canada non è stata devastante, ma non era neanche cosa da poco”, ha detto Weintraub. Come molti produttori americani, Adelaida acquista barrique dalla Francia, bottiglie dal Messico e dall’Argentina e attrezzature enologiche dalla Francia o dall’Italia. Tutti questi prodotti sono più costosi a causa dei dazi. Il peggio, secondo Weintraub, è l’incertezza su ciò che farà il governo in futuro. Gli agricoltori sono abituati a gestire un clima imprevedibile, ma la natura imprevedibile delle minacce di Trump di aumentare i dazi rende difficile pianificare. “Non si tratta di trading azionario volatile, ma di agricoltura, di produrre qualcosa e trovare acquirenti - ha detto - ogni singolo passaggio è stato colpito dall’incertezza in modo molto concreto e doloroso”.

Poiché il settore vinicolo è in uno stato così critico, molte aziende americane sono riluttanti a trasferire sui consumatori il costo dei dazi. Finora molte stanno assorbendo i costi aggiuntivi, anche se ciò riduce i margini di profitto. Weintraub ritiene che aggiungere il 15% ai 50-65 dollari che chiede per i vini Site li porterebbe oltre la soglia che i clienti sono disposti a pagare. “Vorrei solo che ci fosse una logica chiara, un obiettivo chiaro, un punto di arrivo chiaro: aiuterebbe molto nella pianificazione - ha detto - lascia me e tutti quelli che conosco in uno stato di ansia e incertezza elevate”. Rick Rainey, socio dirigente di Forge Cellars, che produce eccellenti vini nella regione dei Finger Lakes di New York, lo scorso anno stava pianificando di acquistare una nuova linea di imbottigliamento dal Canada. Poi sono arrivati i dazi. “Improvvisamente è passata da 100.000 a 130.000 dollari - ha detto - così ne ho comprata una usata”. Anche Forge ha perso affari all’estero. Il socio di Rainey, Louis Barruol, proviene da una storica famiglia di viticoltori a Gigondas, nella Valle del Rodano meridionale in Francia. Barruol importava i vini Forge in Francia per venderli. A causa dei dazi, questa attività si è praticamente fermata. Rainey acquista bottiglie per Forge dal Portogallo. Lo scorso anno, ha detto, la vetreria ha assorbito metà del costo dei dazi e l’importatore l’altra metà.

In un settore che si basa su relazioni di lungo periodo, l’effetto dei dazi - insieme al dichiarato desiderio di Trump di rendere il Canada il 51° Stato e di annettere la Groenlandia, territorio sotto il controllo della Danimarca - è stato doloroso. “Nei Paesi nordici non vogliono comprare vino americano. Lo vedono come una questione etica”, ha detto Kutch.

Per Doug Polaner, che gestisce l’importatore e distributore Polaner Selections con la moglie Tina, i dazi non hanno affatto realizzato quanto promesso dall’amministrazione Trump. Nel 2025 ha venduto più vini francesi e italiani rispetto al 2024, mentre le vendite di vini domestici sono calate del 5%. “Le persone non stanno passando al vino americano - ha detto - non si possono sostituire Sancerre, Chianti e Barolo con un equivalente americano”. Stima che Polaner Selections abbia già versato un milione di dollari al governo in dazi, sebbene Trump insista che tali pagamenti provengano dai Paesi stranieri e non dalle imprese americane. “Sono soldi che sembrano semplicemente mal destinati - ha detto Polaner - siamo una piccola azienda familiare, e sembra una punizione. Molte delle premesse su cui si basava questa politica non si sono concretizzate”. Come molte aziende americane, Polaner attende che la Corte Suprema si pronunci sulla legalità dei dazi, una decisione che potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Ma anche se la Corte li respingesse, l’amministrazione ha affermato che li sostituirebbe con altri prelievi.

Non tutte le aziende vinicole americane hanno sofferto. Jeff Kellogg (Kellogg Selections), che distribuisce vini importati e domestici nelle Caroline, in Virginia e a Washington, D.C., ha detto di aver venduto più vino nel 2025, sebbene con margini ridotti. “Quel denaro è servito a pagare i dazi invece di assumere nuovo personale”, ha detto. Anche lui non vede nei dazi un aiuto per l’industria vinicola americana. Gran parte della crescita della sua azienda è derivata dai vini importati, in parte a scapito di altre aziende americane. Quando i dazi furono annunciati per la prima volta, Kellogg Selections accelerò l’acquisto di vini europei, mentre molti altri importatori esitavano. “Siamo stati super fortunati perché avevamo scorte quando altri non avevano vino disponibile”, ha detto.

La Trump Winery di Charlottesville, in Virginia, non ha risposto ad una richiesta di commento sui dazi. Brooks Wine, che produce raffinati Riesling e Pinot noir da singolo vigneto nella Willamette Valley dell’Oregon, finora ha ottenuto buoni risultati sotto i dazi. La direttrice generale Janie Brooks Heuck ha detto che Brooks esporta pochissimo e possiede la certificazione B Corp, che la spinge ad acquistare beni e attrezzature locali quando possibile. “Una cosa come i dazi non è diversa dal Covid o dalla recessione del 2008 - ha detto - si tratta di avere un’azienda solida con partner di lungo periodo”. Tuttavia, anche se il 2026 sembra promettente per Brooks, Heuck spera che i dazi scompaiano. “Vedo quante persone e amici nel nostro settore ne sono colpiti - ha detto - sono i mezzi di sostentamento delle persone. In Europa ci sono grandi vini che devono essere rappresentati, e mi piace anche berli”. “Eliminare i dazi non risolverebbe tutti i problemi del vino americano, ha detto Kutch, ma sarebbe un passo significativo. Ripristinerebbe la fiducia - ha detto - la fiducia e la prevedibilità sono più importanti di qualsiasi altra cosa”.

