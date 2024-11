Cottanera, Doc Etna Rosso Contrada Zottorinoto Riserva 2019

L’Etna Rosso Zottorinoto Riserva 2019 profuma di piccoli frutti rossi, sottobosco, alloro e pietra focaia su base speziata. In bocca il sorso è austero e ben profilato, dallo sviluppo articolato e dal finale lungo e sapido. Cottanera - 62 ettari a vigneto, interamente posti nel versante nord dell’Etna, per una produzione di 360.000 bottiglie - assume una rilevanza significativa nello scacchiere enoico siciliano a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, quando i fratelli Guglielmo ed Enzo Cambria sterzano decisamente verso la qualità, con un percorso di modernizzazione per la tenuta di famiglia, oggi condotta dai figli loro Mariangela, Francesco ed Emanuele.

