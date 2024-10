Crazy Pizza - Catania

La catena di pizzerie “del lusso” by Flavio Briatore ha ormai una dimensione significativa. Il format è caratterizzato da un concetto di ristorazione di eleganza, che porta passione e spirito dell’Italia sulla tavola, con un tocco di classe, capace di attirare protagonisti della finanza, campioni sportivi e del mondo dello spettacolo. Si va, per restare nelle sedi “che guardano il mare”, dai locali di Marina di Varazze, Saint Tropez, Forte dei Marmi e Napoli. E la sede di Catania continua a rafforzare la strategia di Crazy Pizza mirata ad una propria presenza capillare nelle mete di lusso del Mediterraneo, valorizzando il legame del brand con le località costiere di prestigio. Al Crazy Pizza di Catania, a tutto questo, si aggiunge la qualità insuperabile delle materie prime dell’isola, che confluiscono in pizze come quella “alla Norma”, con crema di melanzane, mozzarella di bufala, melanzane fritte, pomodoro ramato, origano secco, Parmigiano Reggiano grattugiato, basilico fresco e ricotta salata.

Copyright © 2000/2024