Cresce e pensa “da grande”, il Prosecco di Asolo, tra enoturismo, comunicazione e vigneto

A WineNews il presidente del Consorzio, “terza anima” della galassia Prosecco, Ugo Zamperoni. “Siamo piccoli se paragonati al Conegliano Valdobbiadene Docg e al Prosecco Doc, ma siamo la quarta denominazione spumantistica d’Italia, una realtà da quasi 20 milioni di bottiglie, e di grande identità. Il territorio è in salute, siamo cresciuti e stiamo crescendo nonostante la pandemia. In futuro servirà sempre più professionalità e preparazione in vigna”.

