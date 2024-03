Pasqua, giornata di pace, nella cui tavola si celebra la fratellanza, che il vino rinsalda

Cristianesimo ed Ebraismo, ma anche l’Islam con la Festa musulmana del Sacrificio che cadrà in giugno, celebrano la Pasqua, in uno scenario mondiale surreale: nella guerra Russia-Ucraina, con il blocco del grano ucraino, e nella guerra Hamas-Israele, con il blocco degli aiuti a Gaza, il cibo continua ad essere anche strumento di conflitto. In che modo, invece, è un simbolo di pace che unisce popoli e religioni, lo ricorda, a WineNews, Gianni Moriani, storico della cucina, per il quale “Pasqua è una giornata di pace, nella cui tavola si celebra la fratellanza, che il vino rinsalda”.

