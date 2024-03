Vinificazione in anfora, una tecnica di produzione del presente e del futuro del vino italiano

La vinificazione in anfora può rappresentare un elemento significativo del presente e del futuro del vino italiano “perché solo recentemente si è scoperto come grazie alle tecniche di produzione delle anfore moderne e lavorando su argille e cotture per ottenere la permeabilità, è possibile realizzarne con caratteristiche diverse per favorire lo scambio tra esterno e interno e facilitare le reazioni chimiche nel vino”. A WineNews, il professor Attilio Scienza, dalla conferenza, nei giorni scorsi, a Tollo, del Consorzio Tullum Docg, tra le più piccole Denominazioni, in Abruzzo.

Copyright © 2000/2024