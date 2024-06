Dall’applicazione del regolamento Ue sui vini dealcolati al “prezzo medio” dei prodotti agricoli

A WineNews approfondimento su due dei dossier più caldi della normativa vinicola e vitivinicola, con l’avvocato Marco Giuri (Studio Giuri di Firenze). “Il regolamento Ue è immediatamente attuativo, l'Italia per renderlo operativo deve cambiare alcune norme, ma arriveranno presto novità perchè la filiera spinge molto in questo senso. Nell'ultimo dl Agricoltura si inserisce il tema del “prezzo medio” dei prodotti agricoli, ma è un aspetto molto difficile da definire e complesso da far convivere con le norme sulla concorrenza leale e sleale”.

Copyright © 2000/2024