Primavera, voglia di enoturismo. Settore che cresce e vale sempre di più per cantine e territori

Le riflessioni di Denis Pantini e Roberta Gabrielli di Nomisma Wine Monitor: “il turismo in cantina è una leva di sviluppo trasversale per grandi e piccole cantine. Soprattutto nel caso delle aziende di minori dimensioni, può arrivare a rappresentare più del 20% del fatturato, ed è un attrattore diretto, ma anche un canale di valorizzazione indiretto, del turismo in Italia. Non solo degustazioni: crescono la “vendemmia turistica”, i pic nic in vigna o in cantina, e ovviamente la vendita diretta favorita dall’esperienza stessa. E funziona benissimo anche il mix con sport e benessere”.

